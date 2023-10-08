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陳建州現身球場和球迷互動曝光 16字吐露心情

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳建州於球場露面。 圖／截自陳建州IG限動
陳建州於球場露面。 圖／截自陳建州IG限動

陳建州被大牙控訴性騷，他否認到底並對大牙提告，深陷性騷風波、官司纏身的他神隱多時，最近陸續發聲，今（8）日則於球場露面。

黑人（陳建州）2日為PLG熱身賽開打在社群發文宣傳，今（8）日他透過IG限動發文，先是預告林書豪下午5點將以新北國王隊球員身分出戰夢想家，隨後在曬出自己穿著運動休閒裝現身球場的畫面，和民眾握手、合照，零偽裝露面並表示：「球迷的支持真的很溫暖，回到球場真好」。

而陳建州涉性騷，已卸下PLG聯盟執行長職務。

延伸閱讀：黑人捲性騷風爆！范相隔3個多月首發文 「謝老公守護這個家」

陳建州於球場露面。 圖／截自陳建州IG限動
陳建州於球場露面。 圖／截自陳建州IG限動

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