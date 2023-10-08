屏東大火殉職勇消賴俊儒獨留異國妻 生前夫妻恩愛紀錄片曝光

「活力新故鄉」本週播出來自英國伯明罕的薩洱瑪與消防員賴俊儒的故事，不幸的是9月底一場屏東大火，帶走了賴俊儒的生命，這支紀錄片也是兩人相處點滴的最後完整紀錄，希望透過這支紀錄片能為家屬留下溫暖美好的回憶。

薩洱瑪在大學畢業後來台灣教書和旅遊，來台七年，遇到了身為消防員的先生賴俊儒，兩人定居高雄，出生巴基斯坦的薩洱瑪，信奉伊斯蘭教，賴俊儒為了讓她有「家」的感覺，特別在家中弄了間祈禱室，讓她在台灣也可以有宗教的寄託，愛妻的賴俊儒也隨著薩洱瑪入伊斯蘭教，每週五固定陪她去清真寺，兩人也在清真寺訂婚，並在去年12月在台灣登記結婚。因為信奉伊斯蘭教的關係，不能吃豬肉，賴俊儒笑說「現在不能吃薑絲炒大腸，但還是可以吃其他東西，來彌補心裡面的空虛。」充分表現出對薩洱瑪的包容尊重。

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導演洪聖芬回憶拍攝時就說：「拍攝這集其實最感動的是他們一家人的感情很深厚很緊密，是很有愛的家庭，尤其當時俊儒的父母知道他喜歡薩洱瑪時，幾乎是全家總動員，幫著俊儒追妻。」導演還說：「另一個很讓我感動的是，這段異國婚姻是俊儒努力下的甜蜜果實，你很難想像一個不懂英文，甚至聽不懂英文的大男孩，沒有因為語言的隔閡而怯場。」

在文化的差異和衝擊下，異國婚姻絕對是新住民朋友生命中的一場豪賭，「活力新故鄉」希望藉由如實紀錄他們在逆境下扎根的勇氣，以及隨遇而安的溫暖可愛，讓不同的族群學會相知、相惜，節目也入圍本屆金鐘獎人文紀實節目獎。節目每週一晚間九點在客家電視頻道與官網同步播出，每週二早上11點30分重播。

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