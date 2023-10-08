張晨光穿5年前西裝當丈人 婆婆下令媳婦兒做這事會「退貨」

67歲金鐘視帝張晨光過去演過多部炙手可熱的夯劇，近年多在大陸發展，算是台灣之光，超過15年沒公開在台灣露面的他，7日在文華東方為27歲大兒子張鈞傑和媳婦郭培利舉辦婚禮，張家辦喜宴，張晨光特別穿著5年前和趙麗穎拍「你和我的傾城時光」的西裝亮相，笑說自己六塊肌還在。張晨光還表示老婆特別跟兒媳婦說不能避孕，「如果避孕就要退貨。」抱孫心切。

相關新聞：昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

雖然搞得像自己結婚，張晨光仍不時可愛擺拍滿足攝影需求，文華東方婚宴至少300萬起跳，問他是否他買單？張晨光豪氣說：「你覺得他們有錢嗎？坐辦公室的跟演戲的不一樣，今天最大的心願是請客心態，他們包多少錢沒關係，禮金一定虧。」至於喜酒禮金是否給新人？他笑說：「我傻嗎？總要把我的補回來吧」。

他透露原本想低調，自己結婚的時候都沒有辦婚禮，結婚蠻煩瑣的，很多事要自己親力親為，所以當初只辦了一桌，登記結婚，這次完全是遵照老婆大人的命令，反正一生只有一次，當主婚人的心情就是開心激動。

相關新聞：張晨光娶媳婦半個演藝圈到齊 俞小凡18歲女兒亮相婚禮

張晨光對兒子媳婦很滿意，透露兒子在加拿大最大的保險公司擔任大數據工程師的，媳婦也是學霸，小倆口婚後將到加拿大定居，笑說老婆跟兒媳婦說「不能避孕」，而他跟兒子說：「老婆負責貌美如花買買買，你負責賺錢養家賺賺賺！」聽得現場羨慕問他是否還有兒子都想嫁了，張晨光笑說：「還有一個才20歲有女朋友，來的太快了太累了，先讓我緩一緩。」

相關新聞：張晨光驚吐要退休！久違為帥兒婚禮露面 見媒體大陣仗：不是我結婚啊

張晨光(中)娶媳婦，兩家人見媒體大陣仗有點不知所措。記者楊起鳳／攝影

張晨光。記者王聰賢/攝影

張晨光。記者王聰賢/攝影

張晨光。記者王聰賢/攝影

張晨光。記者王聰賢/攝影

張晨光(中)娶媳婦，兩家人見媒體大陣仗有點不知所措。記者楊起鳳／攝影

張晨光(左)娶媳婦，兩家人見媒體大陣仗有點不知所措。 記者王聰賢／攝影

商品推薦