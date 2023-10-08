天心揪看亞運棒球金牌戰 韓老公1句話求生欲超強

47歲女星天心2016年與韓籍攝影師老公金英敏結婚，儘管因工作長期分隔兩地，夫妻依然恩愛，近期2人到歐洲過N度蜜月，天心也日日透過社群分享旅遊點滴，近日杭州亞運賽如火如荼進行，昨(7日)天心揪老公一起看亞運棒球中華隊與韓國金牌戰，事前還逗趣：「我們會不會打起來？」，比賽結束後，老公的一句話展現超強求生欲。

2023年杭州亞運棒球項目昨晚進行金牌戰，中華隊碰上「世仇」韓國隊，緊張刺激的賽事，讓遠在歐洲的天心也非常關注，她在IG 限時動態透露自己向老公提議一起看金牌戰：「兩小時後的亞運金牌戰耶～要不要看？」老公答應後，天心又不免擔心：「會不會看著看著我們先打起來？」老公保留地說：「等等就知道」。

最後中華隊以0:2無緣逆轉，與盼了17年的金牌擦肩而過，而韓國則是拿下亞運棒球四連霸，比賽結束了，天心問老公對這場賽事的看法，結果金英敏一句話：「我還想活命，謝謝」，在太座面前低調保守，不過度興奮也不安慰，展現強烈求生欲。

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天心揪韓國老公看亞運棒球賽。圖／摘自IG

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