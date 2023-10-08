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范瑞君淚灑攝影棚 已經寫好遺囑給女兒

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
范瑞君接受「大雲時堂」專訪談到入圍角色的掙扎淚灑攝影棚。圖／MOMOTV提供
范瑞君接受「大雲時堂」專訪談到入圍角色的掙扎淚灑攝影棚。圖／MOMOTV提供

演員范瑞君近日接受「大雲時堂」主持人李四端專訪，表示透過表演的過程認識自己，她坦言有社恐症。談到入圍金鐘最佳女配角「額外旅程」的角色秒哭，淚灑攝影棚。她也透露曾經害怕死亡，經常寫遺囑給小孩。

延伸閱讀：演員「走不出角色」 范瑞君提危險警訊：生病了

范瑞君在「額外旅程」飾演一個老公等待器捐的老婆，性格自私，加上心理生病，看到電視上有人發生車禍，只想著對方的器官能不能為家人使用，而這種自私源自於害怕失去丈夫及對丈夫的愛，內心恐懼、害怕失去家人，失去之後怎麼辦？為了家人希望另外一個人失去生命來救活丈夫，於是在兩者之間煎熬與拉扯，也因為同理心，她邊說邊哭，馬上進入角色狀況飆淚，令人印象深刻。

范瑞君以前非常害怕死亡，經常寫遺囑給小孩，從害怕到感覺有趣的心理過程就是轉念，36歲生小孩之後顧念身體健康，希望可以陪他們久一點，或者是好死一點，讓他們不要有負擔。對於小孩的生命教育，范瑞君因為有很多話想要對小孩說，所以她第一次寫遺囑，寫得痛哭流涕、廢話連篇。過幾年之後改了遺囑，變得簡單，「不管媽媽在不在，都希望妳們健康、樂觀和開心」。

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