集氣！詹雅雯左腦萎縮放棄治療 嚴重惡化驚爆失明

詹雅雯受帕金森氏症以及無法自行分泌口水的罕病所苦，今年5月出現奇蹟，腦中的腦動脈瘤神奇消失，對她而言是絕大鼓舞。她今現身台北小巨蛋朝聖徐懷鈺「倒數三秒」演唱會，氣色看起來極佳，她說：「我想要更舒適、更快樂，所以有點放棄（治療）帕金森氏症。」

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她的左腦萎縮，但對帕金森氏症的治療藥物嚴重過敏，副作用包含斷片、狂吐、暴瘦跟食不下嚥，種種刺激讓她身心俱疲，「受不了藥物的刺激，我已經不想要克服了，我想要很好的生活品質。」她仍會固定回診，但是不想勉強自己掙扎地靠藥物度日，儼然已經放棄治療帕金森氏症。

至於症狀有沒有惡化？詹雅雯坦言半個多月前眼睛看到的畫面開始抖動且無法聚焦，彷彿失明一般，當下以為是腦部的2根支架發生問題，急忙就醫之後才知道是眼顫，即為帕金森氏症惡化的典型症狀，但她不想再呈現病懨懨的模樣，更不希望每分每秒都受藥物刺激，「不吃藥，可能壽命會變短，但是我是快樂的，對我來講不是壞事。」

另外，她有意選擇斷食善終法，現在不用再受藥物所苦，才能出門看演唱會，且很學跳舞，「現在有無限可能，腦瘤不用再開刀了，對我來說是很大的鼓舞。」

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詹雅雯現身台北小巨蛋朝聖徐懷鈺「倒數三秒」演唱會。記者王聰賢／攝影

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