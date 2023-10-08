不藏了！許茹芸「深溝」秀身材 仙氣飄飄美翻了

許茹芸今（7）日在台北流行音樂中心開唱，她後半場換上金色亮片珠飾結合白色澎裙，不吝展現好身材，首次現場演唱新歌「適合相愛的時辰」，以及吳青峰、蔡健雅共同打造的「我留下的一個生活」、徐佳瑩與葛大為所寫的「花粉症」。

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許茹芸和歌迷侃侃而談聊到有位歌迷前幾個星期在社群與她分享媽媽生了大病、共同度過治療的故事，今晚更排除萬難一起到場，因為歌迷説媽媽最喜歡的歌是「不愛我放了我」，讓許茹芸決定以純鋼琴伴奏形式，演唱這首原本不在節目流程裡的金曲，並感性說：「謝謝這些歌曲讓我走進你們的生命。」

她在感謝眾多共同參與、完成這場演出的各單位夥伴後，也不免俗放閃，以韓文向特地飛來台北力挺的 Mr. Big 甜喊：「老公我愛你！」後，用「讓我好好看看你」為這場演出作結。而加碼安可橋段，許茹芸以一席香港知名服裝品牌「Shanghai Tang 上海灘」的純白露肩長禮服重新登台，一連演唱「好聽」、「給我一分鐘不想你」兩首金曲，最後在「看完煙火再回去」的浪漫氛圍中，為許茹芸也預告明年將帶著這套演出，到世界各個城市與喜愛她的樂迷朋友見面。 許茹芸大方展露好身材。記者李政龍／攝影

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