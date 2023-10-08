《間諜家家酒》最受期待中登場 「安妮亞」聲優婚訊眾人賀

資深藝人陳美鳳從年輕美到現在，67歲仍有纖細體態與凍齡五官，擁有「全台最美歐巴桑」封號。經常在個人臉書分享生活動態的她，日前曬出自己練瑜珈的模樣，其中一組高難度動作讓網友都看傻，大讚她維持美麗的堅毅精神。

2023-10-07 16:12