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《間諜家家酒》最受期待中登場 「安妮亞」聲優婚訊眾人賀

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
《SPYxFAMILY 間諜家家酒》。 圖／截自臉書／木棉花
《SPYxFAMILY 間諜家家酒》。 圖／截自臉書／木棉花

《SPYxFAMILY 間諜家家酒》第二季7日正式開播！

在早前動畫網站「Anime Corner」票選秋季最期待作品中，《SPYxFAMILY 間諜家家酒》以7.31%票率攻佔榜首，第二名則是人氣動畫《進擊的巨人》終章《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》，得票率為5.53%，而以5.21%獲得第三名的作品則是《我想成為影之強者！》第二季，動畫已於10月4日開播。

《SPYxFAMILY 間諜家家酒》第二季片頭曲〈クラクラ〉由 Ado 演唱，片尾曲〈トドメの一撃〉演唱者則是 Vaundy。除了新番萬眾期待中登場，主角「安妮亞佛傑」的聲優種崎敦美2日時宣布與聲優宮崎遊結婚，讓粉絲紛紛祝賀恭喜。

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