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釜山影展／尹汝貞笑提拿奧斯卡無感 「變我的枷鎖了」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
尹汝貞。(歐新社)
尹汝貞。(歐新社)

2023年釜山影展現正舉辦中，特別座談會「Actor's House」已邀來宋仲基、韓孝周，6日晚間更邀來「夢想之地」奧斯卡最佳女配角得主尹汝貞開講，她一現身拍照就被媒體詢問擺帥氣姿勢，她率真笑喊，「我已經77歲了，我現在只想隨心所欲地活著然後死去。還有我不知道為什麼女演員必須穿著裙子、雙手叉腰拍照，我這樣拍攝就好了。」

拿到奧斯卡之後，尹汝貞認為人生並沒有太多改變，「只有接到很多人打電話拜託我做各種事情，然後我一直在逃避，也沒拿到獎金，所以其實並沒有太多實質的變化，我也一直努力讓自己不要因此而改變」，也不想要接受訪問，「我不知道該怎麼回答才好，獲獎對我來說就像是一場幸福的意外，還有發表感想好像也有點尷尬」，並說有些明星會無緣無故吹捧，在某一瞬間又會遭到謾罵，那真是可怕的，所以她不想太常在公開場合露面，「我是一個直言不諱的人，身為藝人，這樣好像不太好」，又笑說「獲獎後要注意的東西太多，對我來說反而成為一種枷鎖，好像有點白拿了」。

延伸閱讀：釜山影展／宋仲基招認長得帥 笑喊「這不會絆腳石」

尹汝貞看到不少影迷前來，開心表示「經常聽到很多人說尊敬我，但我覺得是因為我年紀大，而不是我在事業上有很大的成就，獲得奧斯卡也是因為運氣好，且我有有很多缺點，絕對不是個值得尊敬的人」，並說希望自己能以演員身分被記住，但很多人似乎都對她的人氣綜藝節目「尹食堂」的表現印象比較深刻，她也向想成為演員的觀眾喊話，「就像是經常做飯的人一樣，如果不斷演戲，就會變得演技很好」，並說走出自己的路很重要，不是每個人都一定要成為金惠子這樣的演員。

延伸閱讀：「我出軌她才活得好！」尹汝貞前夫再出奇葩言論網罵翻

尹汝貞當年曾在聲勢如日中天時，選擇嫁給歌手趙英男並在美國退隱多年，隨後獨力撫養2個兒子，激發她的母性，進而更努力工作，「如果不是為了養活孩子，我也不會拼命地去演戲，可能因為我天生的母性，覺得養活孩子是我的責任」，感性說要向2個兒子道謝，「不然我可能不會這麼努力了」。

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