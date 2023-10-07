賴薇如要結婚了！穩交6年男友洩已在規劃 曝她有凍卵：不想太晚生

演藝圈喜事頻傳，「七朵花」賴薇如也準備要結婚了。據「三立新聞網」報導，賴薇如男友邱樂偉吐露最快明年結婚。

延伸閱讀：28歲女偶像雙重喜訊「11月結婚當媽」：聽寶寶心跳聲感動

38歲賴薇如與大6歲的邱樂偉穩定交往6年，據「三立新聞網」報導，邱樂偉覺得兩人很合得來，已在規劃婚事，但今年來不及，預計最快在明年。邱樂偉還透露賴薇如有凍卵，也坦言自己並不想太晚生，希望有更多時間和體力可以陪孩子成長。

延伸閱讀：「9頭身女團隊長」突宣布結婚！曬深V開衩婚紗美炸

至於邱樂偉曾被傳為地主之子，他表示大學就自己賺錢，拚創業，並非外界認為的富二代。

商品推薦