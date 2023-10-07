「最美歐巴桑」這樣養成！陳美鳳曬高難度瑜珈照網看傻

資深藝人陳美鳳從年輕美到現在，67歲仍有纖細體態與凍齡五官，擁有「全台最美歐巴桑」封號。經常在個人臉書分享生活動態的她，日前曬出自己練瑜珈的模樣，其中一組高難度動作讓網友都看傻，大讚她維持美麗的堅毅精神。

藝人陳美鳳日前在個人臉書分享自己颱風天在家運動的美照，只見她穿著灰色緊身衣與運動長褲，一頭長髮用頭巾晚起，一旁還有老師指導，散發出優雅氣質。她發文寫道：「新加坡用心吃，回台北用力還。」還不忘Hashtag颱風天在家運動。另一張她則示範墊腳深蹲動姿勢，高難度動作也讓網友驚呆，紛紛留言大讚她的生活態度，直誇她是楷模。

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