突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了
周子瑜媽媽黃燕玲近日在X（推特）發文，內容提到「你的承諾，像泡沫一樣」、「匪夷所思的行為，拖延的藉口，計劃的終結」、「沒有誠信」等等，令粉絲擔心是不是子瑜和經紀公司JYP娛樂發生什麼狀況。
不過黃燕玲6日解釋，會發這些文章，單純因為接觸宗教，有感而發分享勸世文，現在引發廣大迴響，但請網友們「切莫將諸多人事物對號入座！」。
相關新聞：TWICE周子瑜被JYP冷凍？母發文「承諾像泡沫一樣」：充滿虛偽
更多推薦
▪「最美魚販」被男星亂摸！錄影當下直接磨蹭她
▪28歲女星「11月結婚當媽」：聽寶寶心跳聲感動難以言喻
▪向華強驚爆周星馳真實片酬 「6年暴漲250倍」
▪TWICE周子瑜續約後被冷凍？母發文「承諾像泡沫一樣」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言