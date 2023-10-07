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突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
網友猜測子瑜媽媽是否心有不滿。圖／摘自IG
網友猜測子瑜媽媽是否心有不滿。圖／摘自IG

周子瑜媽媽黃燕玲近日在X（推特）發文，內容提到「你的承諾，像泡沫一樣」、「匪夷所思的行為，拖延的藉口，計劃的終結」、「沒有誠信」等等，令粉絲擔心是不是子瑜和經紀公司JYP娛樂發生什麼狀況。

不過黃燕玲6日解釋，會發這些文章，單純因為接觸宗教，有感而發分享勸世文，現在引發廣大迴響，但請網友們「切莫將諸多人事物對號入座！」。

相關新聞：TWICE周子瑜被JYP冷凍？母發文「承諾像泡沫一樣」：充滿虛偽

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