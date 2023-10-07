艾力克斯購物完路邊停車忘關門 「門戶大開」90分鐘後車內狀況曝光
藝人艾力克斯時常透過社群分享日常生活，6日他曝光一張車門大開停在路邊的照片，竟是下車後忘了關門，而且他當下沒察覺，竟然就這樣車門開開維持的90分鐘，車內物品一覽無遺！
艾力克斯透露他停車後車門沒關就走了，直到他辦完事後回來才發現，時間越已過了90分鐘，不過一切都沒事，剛去賣場買的東西也都還在車裡，為台比比讚，並問「告訴我你住在哪個城市，如果發生這種事會發生什麼事。」
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網友看了笑說「忘記關門是有點誇張了」，有網友直說「在南加...原地全部消失」、「在義大利和法國會連車子都不見」，而有網友（在台灣）表示「之前摩托車鑰匙插在上面兩天，也沒事」、「機車鑰匙插著還會有人幫忙拔下來用抹布幫我蓋著」，不過也有人稱「放在機車置物籃的半盒麻糬被偷」、「珍珠奶茶掛在機車把手上、離開30秒回來被偷走⋯⋯」。
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