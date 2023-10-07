「一袋」收攤又槓龜 巴鈺「被問心碎嗎？」吐真實心境

台灣首部木工職人劇「阿叔」6日舉行首映記者會，綜藝主持出身的巴鈺也參加演出，她是本屆金鐘獎紅毯主持人，但和曾國城主持的「一袋女王」卻成了遺珠，她認為評審的評斷很主觀，被問會心碎嗎？巴鈺給了意外的答案。

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巴鈺和曾國城主持13年的「一袋女王」今年正式收攤，也無緣入圍金鐘獎，被問到看到入圍名單當下是否有感到心碎？巴鈺先問，「要真實的心情還是官方的」？隨後表示，「當然是為他們開心囉」，只是身為主持人沒入圍之外，還要看其他節目做功課，她說，「評審評斷好或不好，美與醜是很主觀的事，就像有人認為我很漂亮也有人會覺得還好」。

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被問到是否會遺憾？她說：「人生有太多遺憾的事情，若要鑽牛角尖就不要活了，就擁抱、接受，開心把接下來過好。」她現在也努力把金鐘紅毯訪問準備好，笑說會努力置入「阿叔」，看到綜藝大哥就說「瓜哥阿叔好」，「憲哥長得好像我阿叔」，笑翻所有人。近期她也因老公外出表演，現實生活一打二，十分辛苦。

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