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劉子銓2年前卡片喊媽 趙小僑試管剛失敗痛哭：孩子大了

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導

趙小僑之前分享20歲的繼子劉子銓正式改口叫她「媽媽」，讓她直呼：「很爽很暖。」6日出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會，表示老公劉亮佐從一開始交往就跟她說：「我們談戀愛就好，妳不用照顧這個家。」但因劉子銓從小就給她很多回饋，才讓她「一下子跳進這個家」。

趙小僑分享，劉子銓一開始以為她18歲，因為看起來跟劉亮佐年紀差很多，叫阿姨、姊姊都很奇怪，因此直接叫她「小僑」，但其實都會跟同學介紹是「我媽」；2年前趙小僑做試管受孕失敗，隔幾個月後母親節，就收到劉子銓卡片中喚她「媽咪」，並寫了許多安慰她的話，讓她看了痛哭流涕，「那小孩已經大到可以來安慰我了。」

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這次正式改口之前，劉子銓也先偷偷問劉亮佐的意見，然後很認真問趙小僑：「我可以叫妳媽媽嗎？」但趙小僑當下正忙著顧女兒典典寶寶，只能匆匆答應，事後才頗多感觸。

劉子銓現在也會自己跟生母聯繫，只是他自己也行程滿檔，已沒有密切聯絡，趙小僑提到，劉子銓跟生母相處時間約5、6年，但她已陪伴繼子13年以上，感嘆：「時間過好快。」說到這裡被問是否眼光泛淚？她笑說：「沒有啦，只是因為昨天沒什麼睡，小孩（典典寶寶）半夜有起床。」

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劉子銓現在也是趙小僑育嬰神隊友，但趙小僑透露，還是不會讓劉子銓單獨帶妹妹出門，「沒有想像中容易。」因1歲3個月的典典寶寶現在已很有自己的意見、愈來愈難搞，劉子銓大多還是陪玩而已。

趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑出席「媽媽寶寶」雜誌舉辦的「2023最愛婦幼菁品大賞」揭獎記者會。記者李政龍／攝影
趙小僑(左起)、劉亮佐、劉子銓及典典寶寶一家人。圖／摘自臉書
趙小僑(左起)、劉亮佐、劉子銓及典典寶寶一家人。圖／摘自臉書

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