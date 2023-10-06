《閃亮的西瓜》崔顯旭爆亂丟菸蒂 致歉：讓大家失望了
南韓21歲演員崔顯旭陸續演出夯劇《模範計程車》、《二十五，二十一》、《弱美男英雄》，並在正播出的話題新劇《閃亮的西瓜》中飾演少年時期的「河伊燦」，不過5日他卻被拍到在禁菸區吸菸還亂丟菸蒂，引起爭議。
崔顯旭自行不當行以手寫信致歉，他表示因輕率舉動讓大家失望，他很抱歉，對大家給他的指教和忠告會虛心接受，好好反省，未來會變得更成熟。而他主演的《閃亮的西瓜》仍在播出中，崔顯旭也對劇組工作人員及合作演們致上歉意。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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