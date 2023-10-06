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《閃亮的西瓜》崔顯旭爆亂丟菸蒂 致歉：讓大家失望了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
崔顯旭。 圖／截自IG／_choiiii__
崔顯旭。 圖／截自IG／_choiiii__

南韓21歲演員崔顯旭陸續演出夯劇《模範計程車》、《二十五，二十一》、《弱美男英雄》，並在正播出的話題新劇《閃亮的西瓜》中飾演少年時期的「河伊燦」，不過5日他卻被拍到在禁菸區吸菸還亂丟菸蒂，引起爭議。

崔顯旭自行不當行以手寫信致歉，他表示因輕率舉動讓大家失望，他很抱歉，對大家給他的指教和忠告會虛心接受，好好反省，未來會變得更成熟。而他主演的《閃亮的西瓜》仍在播出中，崔顯旭也對劇組工作人員及合作演們致上歉意。

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延伸閱讀：aespa Winter再被抓包修圖！框線直→彎緊急刪照

崔顯旭主演新劇《閃亮的西瓜》。 圖／截自IG／_choiiii__
崔顯旭主演新劇《閃亮的西瓜》。 圖／截自IG／_choiiii__

崔顯旭手寫信致歉。 圖／截自News1
崔顯旭手寫信致歉。 圖／截自News1

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