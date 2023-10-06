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一張照片讓徐乃麟職業傷害曝光！腿上爬滿蚯蚓血管

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
徐乃麟、徐新洋父子再次聯手同台。圖／民視提供
徐乃麟、徐新洋父子再次聯手同台。圖／民視提供

徐乃麟今天帶著兒子徐新洋，與莎莎一起到基隆學習體驗傳統技藝「弄獅」。他們為了民視全新真人實境節目「鬥陣大廟埕」撩落去，徐乃麟難得換上短褲公開亮相，腿上全是長年久站導致的靜脈曲張，意外讓職業災害曝光。

「鬥陣大廟埕」每集節目由兩位藝人相互搭配，親身學習體驗廟宇藝陣文化，將讓守護台灣藝陣的人之心意被大眾看見。節目全程沒有主持人，把時間全部留給認真拜師學藝的藝人們。

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為了歡迎徐乃麟帶著甫新婚的兒子徐新洋與莎莎來基隆錄影，知名「長興呂師父龍獅團」團長呂美吉親自指導他們，歷經三天的練習，徐乃麟、徐新洋還有莎莎直呼全身痠痛，累得人仰馬翻。民視、貝立德與製作團隊特別探班，送上能安撫徐乃麟身心靈的花生，還有酸痛貼布給大家舒緩一下肌肉痠痛。

徐乃麟把這份心意送給指導他們的長興呂師父團隊，感謝他們這麼辛苦為了台灣傳統技藝堅持，更讚賞「鬥陣大廟埕」介紹台灣這麼多傳統藝陣文化。看到學陣頭的孩子們個個吃苦耐勞又憨厚樸實，讓徐乃麟直呼感動，還突然說：「這是我兒子該有多好？」

提到辛苦的地方，徐乃麟笑連三天都遇到颱風天，全身濕透，「我們三個人為了連戲衣服的不能換，而且從事演藝工作40年真是沒這麼辛苦過，好險自己平常真的有在練體力，不然這個簡直是連續三個小時的有氧運動」。

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徐新洋看到爸爸在節目上地下滾一起練習「弄獅」的基礎動作，感嘆真的很感動：「他明年都可以領老人卡了，這樣滾爬翻真的很厲害。」

徐新洋坦言看到爸爸在地上翻滾，一度擔心他爬不起來，「但沒想到反而是我撞到柱子」。而且徐乃麟體力超好，不管做什麼都一馬當先，整體狀態遠勝兩名晚輩。

徐乃麟腿上佈滿凹凸不平的靜脈曲張。圖／民視提供
徐乃麟腿上佈滿凹凸不平的靜脈曲張。圖／民視提供
徐乃麟、徐新洋、莎莎一起學弄獅。圖／民視提供
徐乃麟、徐新洋、莎莎一起學弄獅。圖／民視提供

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