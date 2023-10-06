快訊

與富商約泡湯…「登山女神」曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

張晨光「家有喜事」娶媳婦 帥兒新娘驚人背景曝光

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張晨光。 圖／本報資料照
張晨光。 圖／本報資料照

金鐘視帝張晨光7號將在文華東方設宴娶媳婦，媳婦的驚人背景也曝光。據「鏡周刊」報導，張晨光長子張鈞傑和新娘郭培利是多倫多大學同學，新娘目前任職於世界最大酒商擔任資深財務分析師，兒子則是大數據分析師，可謂郎才女貌。

張晨光是演藝圈老戲骨，演出多部膾炙人口的好戲，近年在大陸發展也跟上抖音潮流，做起直播帶貨。他7號將為長子舉行婚禮，因為消息外漏不少媒體都想前往採訪，希望比照徐乃麟娶媳婦的模式，不過張晨光很低調，他透過經紀人表示，「一切就低調低調，不會跟乃哥一樣。」

其實張晨光曾帶兒子給陳美鳳等好友見過，當時陳美鳳曾說兒子一雙大耳完全遺傳了張晨光的特色，也有不少圈內好友都和張晨光一家人吃過飯，因此這場婚禮預計也是星光閃閃。

據了解這場婚禮採取簡單隆重的方式進行，現場會用兩位新人的英文名字做成愛心LOGO，而張晨光在演藝圈資歷深、人脈足，光是婚宴就預計超過50桌。包括演藝圈好友紀寶如、陳美鳳、苗可麗、王彩樺、鄭仲茵、陳莎莉、藍心湄和電視台高層也都有受邀出席。

張晨光一家和藍心湄(左下)及陳美鳳(右下)一起聚餐。圖／摘自臉書
張晨光一家和藍心湄(左下)及陳美鳳(右下)一起聚餐。圖／摘自臉書
陳美鳳(右)跟張晨光帥兒合照。（取材自臉書）
陳美鳳(右)跟張晨光帥兒合照。（取材自臉書）

相關新聞

張晨光「家有喜事」娶媳婦 帥兒新娘驚人背景曝光

金鐘視帝張晨光7號將在文華東方設宴娶媳婦，媳婦的驚人背景也曝光。據「鏡周刊」報導，張晨光長子張鈞傑和新娘郭培利是多倫多大學同學，新娘目前任職於世界最大酒商擔任資深財務分析師，兒子則是大數據分析師，可謂

辣杯杯撤櫃內情公開！陶子嘆：加薪一萬都沒人要來

陶晶瑩（陶子）投資的辣杯杯悄悄收掉百貨美食街裡的專賣店，她今天出席「大摩璀璨奢展」活動，嘆氣道：「真的找不到人，加薪一萬都沒人要來。」 相關新聞／才墊300萬... 陶晶瑩「辣杯杯」開業1年多驚傳撤

陶子私下去找立委！推動Me too立法保護被害人

陶晶瑩（陶子）近日有感於演藝圈Me too事件頻傳，今天在「大摩璀璨奢展」活動上，透露「私底下有透過立法委員，去推動立法」，期盼未來不會再有受害者受到二次傷害。 陶子表示，她看到挺身而出的受害者

曾格爾爆不倫挨告今判決 正宮洩心聲：對就是對錯就是錯

登山好手曾格爾去年遭爆與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳的妻子岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。事隔一年，昨（5）日岳啟儒發文宣布今天是司法判決日，更罕見透露這些日子以來的心聲，直言「對就是對錯就是

74歲劉墉意外摔倒送醫一度「失去意識」 醒來發現吐滿身

作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫，一度失去意識。

人脈超狂！57歲「最美太后」陳法蓉慶生大咖港姐全來了 絕美生圖曝

港姐冠軍出身的港星陳法蓉，過去曾因出演張衛健版《鹿鼎記》的太后及龍兒角色，而被封為「最美太后」；她近來因為工作調動的關係決定回到香港，月底即將迎來57歲生日，昨（5）日分享了歷屆港姐、演藝圈好友們替她接力慶生的畫面，引來粉絲們關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。