張晨光「家有喜事」娶媳婦 帥兒新娘驚人背景曝光

金鐘視帝張晨光7號將在文華東方設宴娶媳婦，媳婦的驚人背景也曝光。據「鏡周刊」報導，張晨光長子張鈞傑和新娘郭培利是多倫多大學同學，新娘目前任職於世界最大酒商擔任資深財務分析師，兒子則是大數據分析師，可謂郎才女貌。

張晨光是演藝圈老戲骨，演出多部膾炙人口的好戲，近年在大陸發展也跟上抖音潮流，做起直播帶貨。他7號將為長子舉行婚禮，因為消息外漏不少媒體都想前往採訪，希望比照徐乃麟娶媳婦的模式，不過張晨光很低調，他透過經紀人表示，「一切就低調低調，不會跟乃哥一樣。」

其實張晨光曾帶兒子給陳美鳳等好友見過，當時陳美鳳曾說兒子一雙大耳完全遺傳了張晨光的特色，也有不少圈內好友都和張晨光一家人吃過飯，因此這場婚禮預計也是星光閃閃。

據了解這場婚禮採取簡單隆重的方式進行，現場會用兩位新人的英文名字做成愛心LOGO，而張晨光在演藝圈資歷深、人脈足，光是婚宴就預計超過50桌。包括演藝圈好友紀寶如、陳美鳳、苗可麗、王彩樺、鄭仲茵、陳莎莉、藍心湄和電視台高層也都有受邀出席。

張晨光一家和藍心湄(左下)及陳美鳳(右下)一起聚餐。圖／摘自臉書 陳美鳳(右)跟張晨光帥兒合照。（取材自臉書）

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