辣杯杯撤櫃內情公開！陶子嘆：加薪一萬都沒人要來
陶晶瑩（陶子）投資的辣杯杯悄悄收掉百貨美食街裡的專賣店，她今天出席「大摩璀璨奢展」活動，嘆氣道：「真的找不到人，加薪一萬都沒人要來。」
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陶子表示，做網路比實體店輕鬆太多，辣杯杯光靠網路銷量，每月營業額每月5到7位數不等，熱銷到世界各國。實體店面雖然有助營業額多一位數，但她嘗試過提高薪資、跟餐飲科建教合作等，但大家不是覺得太遠就是太累，「三不五時就接到電話告知有人要離職，我都快吐了」。
有次陶子跟其他餐飲業者聊到缺工問題，對方還沒等她開口，就自嘲餐飲業是個坑，她也只能苦笑：「還是個無底坑。」甚至有人建議她不如供食宿、自建員工宿舍，或每個月補助食宿2萬，讓陶子只能望洋興嘆。
未來她要重回實體店有難度，就要看地點和員工是否到位，否則她還是暫時以網路銷售為重。
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