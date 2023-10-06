陶子私下去找立委！推動Me too立法保護被害人
陶晶瑩（陶子）近日有感於演藝圈Me too事件頻傳，今天在「大摩璀璨奢展」活動上，透露「私底下有透過立法委員，去推動立法」，期盼未來不會再有受害者受到二次傷害。
陶子表示，她看到挺身而出的受害者，反被酸民批評質疑，所以希望立委能協助，成立專業申訴管道，保護受害者隱私。
此外，她認為被害者追訴期也需要修法更改，很多小女孩被家人長期性侵，等長大後鼓起勇氣想講出來，「但以台灣法律來說，已經過了追訴期」。所以她覺得私下能幫忙就幫點忙，一起營造更安心、友善的環境。
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