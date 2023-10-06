陶子私下去找立委！推動Me too立法保護被害人

港姐冠軍出身的港星陳法蓉，過去曾因出演張衛健版《鹿鼎記》的太后及龍兒角色，而被封為「最美太后」；她近來因為工作調動的關係決定回到香港，月底即將迎來57歲生日，昨（5）日分享了歷屆港姐、演藝圈好友們替她接力慶生的畫面，引來粉絲們關注。

2023-10-06 11:51