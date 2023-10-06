曾格爾爆不倫挨告今判決 正宮洩心聲：對就是對錯就是錯
登山好手曾格爾去年遭爆與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳的妻子岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。事隔一年，昨（5）日岳啟儒發文宣布今天是司法判決日，更罕見透露這些日子以來的心聲，直言「對就是對錯就是錯」
岳啟儒去年的今天在社群平台發文，揭露自己發現老公與曾格爾曖昧的始末、相關證據。她當時形容自己一邊哭一邊截圖，「對照後續訴訟期間發生的事情，對方抹黑、造假…，我被攻擊⋯⋯，這些手段證明我當時的直覺沒有錯，整起事件並不單純，一個女性物化自己，蓄意的破壞他人家庭，只為不費力獲得資源，更可怕的是包裝成正向的人設，欺騙社會大眾。」
如今一年已過去，岳啟儒今天將迎來判決，而她也特地轉發去年的發文，強調「傷痛可以放下，是非對錯不能忘記」、「對就是對錯就是錯」，並相信自己將會迎來正義。
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