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74歲劉墉意外摔倒送醫一度「失去意識」 醒來發現吐滿身

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 圖／截自臉書／Liu Yong 劉墉
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 圖／截自臉書／Liu Yong 劉墉

作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫，一度失去意識。

74歲劉墉在臉書曝光意外事件，透露在院子修剪樹木，轉身時意外被花盆絆倒，他當下以手撐住，沒摔到頭，在地上躺了一下後，決定停工，接著準備去洗手，沒想到突然一陣暈，劉墉描述當時感受，「突然覺得天旋地轉，四周亮得張不開眼，太太剛扶我坐下，我就失去意識。」而當他被醒時發現已吐滿身。

在被救護車送往醫院的途中，劉墉一度吐，到急診室都在吐，吐光才覺得好多了。雖然他表明想回家，但醫生不放人，驗血驗尿照X光，留院觀察，他表示機器整夜滴滴叫，護士跑來跑去，他整夜沒法好好睡，隔天早上則被叫起來繼續做檢查，確認都沒事了才被「無病釋放」。

作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 圖／截自臉書／Liu Yong 劉墉
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 圖／截自臉書／Liu Yong 劉墉

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