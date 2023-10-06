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人脈超狂！57歲「最美太后」陳法蓉慶生大咖港姐全來了 絕美生圖曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陳法蓉擁有好人緣。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉擁有好人緣。 圖/截自陳法蓉IG

港姐冠軍出身的港星陳法蓉，過去曾因出演張衛健版《鹿鼎記》的太后及龍兒角色，而被封為「最美太后」；她近來因為工作調動的關係決定回到香港，月底即將迎來57歲生日，昨（5）日分享了歷屆港姐、演藝圈好友們替她接力慶生的畫面，引來粉絲們關注。

陳法蓉這個月月底即將迎來57歲生日，近日她突然回到香港，好友們得知消息紛紛替她舉辦慶生會，昨天她一連發了4則慶生會照片，當中還有多位知名的港姐，包括向海嵐（Anne）、朱玲玲、王愛倫（Ellen）、岑杏賢、Chloe等歷屆港姐都驚喜現身。陳法蓉事後也在IG上開心寫道：「是愛與被愛的新一歲！ 那吹根蠟燭～許個願吧～願每一歲的我們都奔赴在熱愛裡」

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今年底57歲的陳法蓉至今仍舊單身，過去她曾有過多段戀情，但都未能開花結果。最為人熟知的是1994年她與才子倪震相戀過，可惜相戀了2年就告吹。2001年陳法蓉與富商許晉亨在一起，戀情維持了半年就分手；後來也傳出與演員楊俊毅姐弟戀，有傳聞指出兩人相戀長達4年，最後無疾而終，對方後來也另組家庭。2008年，陳法蓉遭指搶走陸詩韻的油王男友朱明，兩人甚至一度傳出婚訊，不料戀情維持一年就分手，外傳朱明被發現其實早已破產、欠債數億，最後鬧失蹤。

陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG

陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。上排左起為Chloe、向海嵐；下排左起為周麗明、王愛倫、陳法蓉。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。上排左起為Chloe、向海嵐；下排左起為周麗明、王愛倫、陳法蓉。 圖/截自陳法蓉IG

王愛倫和岑杏賢都是歷屆港姐。 圖/截自陳法蓉IG
王愛倫和岑杏賢都是歷屆港姐。 圖/截自陳法蓉IG

陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG

陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。賈思樂、向海嵐也是十月壽星。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。賈思樂、向海嵐也是十月壽星。 圖/截自陳法蓉IG

陳法蓉近日回香港，演藝圈好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG
陳法蓉近日回香港，演藝圈好友們紛紛接連替她慶生。 圖/截自陳法蓉IG

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