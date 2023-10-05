釜山影展／周潤發曝捐215億身家真相 「我只有零用錢」

2023年釜山影展於4日晚間開幕，68歲香港影帝周潤發獲頒本屆「亞洲電影人獎」，並出席昨日舉辦的記者會，他提到上次來南韓已是14年前，很開心再度來韓，更重提今年7月傳出罹患新冠肺炎昏迷的舊聞，「不只有聽到生病的新聞，還有死訊，我不在乎，這種傳言每天都聽到」。

周潤發從影50年，健康狀況一直保持良好，被問接下來的計畫，更開玩笑說「我要在11月跑半程馬拉松，明天會先在釜山跑10公里練習，如果我跑一跑就死了，這樣就不會再有假新聞了吧。」他說活在當下最重要，早就看淡生死，「我不怕變老，也沒什麼害怕的事，這就是人生，有生就有死」。

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提到釜山，周潤發狂讚這是座美麗的城市，在地人都很親切，「我連續2天出去慢跑，每個人都非常歡迎我」，回顧從影過往50年，他自謙學習能力不佳，全靠拍戲學得各種技能、人生哲理，「因為要徹底進入一個人的生活，我一邊拍一邊研究，如果沒有這些電影，周潤發可能就不會存在」。

南韓影迷曾多次票選，影史最愛的動作片榜首，永遠都是周潤發主演的「英雄本色」，他則向該片所有幕後團隊致謝，「這是我從小螢幕轉戰到大銀幕的第一部真正代表作，對我影響很大」，對於韓國粉絲的多年愛載，他幽默回應：「可能我也長得像韓國人吧。」只想感謝影迷始終不離不棄。

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周潤發與妻子陳薈蓮結婚36年，生活簡樸，日前還捐出身家56億港幣（約新台幣215億）做公益，被問此事時，他說因為所有賺的錢都給老婆管理，所以到底捐了多少，自己也不清楚，「我每個月還是固定從老婆那邊領零用錢啊，其實在這個世界上，我們最終什麼都帶不走，每天2碗白飯就可以過日子了」。 周潤發開心領取亞洲電影人獎，直呼釜山是美麗的城市。(法新社) 周潤發開心與全場媒體自拍，並用AirDrop傳照給在座所有媒體。(歐新社) 周潤發幽默重提去年誤傳的死訊。(歐新社)

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