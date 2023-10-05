劉伊心一家馬祖玩透透 回程遭颱風小犬攪局滯留當地
颱風小犬強勢襲台，不少人的行程都被連帶打亂，藝人劉伊心近日和老公林志隆帶著二寶馬祖，應邀馬祖縣政府公車處拍攝「台灣好行」宣傳短片，結果卻碰上颱風攪局回不了台灣，但劉伊心說馬祖前幾天的天氣超好，順便當作夫妻小旅行。
劉伊心說，以前對馬祖沒那麼熟悉，這次來才知道有漂亮的四鄉五島，每天跳島都可以玩的超豐富，海天一色連二寶都很興奮；還有專為旅遊規劃設計的公車服務，讓她跟老公免去舟車勞頓，公車上又有很涼的冷氣跟網路吃到飽。
劉伊心還稱讚，這次全家是從北竿進、南竿出，就是希望徹底把馬祖玩遍遍，剛好導覽不只會在車上解說，還會直接下車陪你走步道、小徑，人文歷史跟自然景觀都一次吸收。只可惜最後颱風攪局，號稱「國之北疆」的東引就沒去到，連隔天要回台灣的班機也確定延期。但劉伊心表示全家與馬祖有特別的緣分，看來可以考慮再多待幾天繼續玩下去。
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