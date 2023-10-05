小犬颱風好兇！蘭嶼國小老師「家被炸毀」 阿爆轉曝慘況「滿地碎玻璃」

小犬颱風襲台，蘭嶼災情嚴重，阿爆（阿仍仍·塔露碧）今（5）日透過IG限動分享蘭嶼椰油國小老師顏子矞直播曝光狂風襲擊家裡的慘況，可見地上都是碎玻璃，即便隔著鐵門落地窗也被吹開。

阿爆也在臉書轉發顏子矞今早貼文，文中呈現表示蘭嶼受重創畫面，她寫下：「關心一下蘭嶼的朋友」。而顏子矞陸續透過社群分享狀況，表示家被小犬炸毀，而他趁著颱風眼空檔逃出避難，只希望大家都能平安。網友也留言盼人都平安無事，後續復原順利。

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阿爆分享蘭嶼椰油國小老師顏子矞家中慘況。 圖／截自IG、facebook

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