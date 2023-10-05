才剛按讚挺「亞運砸球拍男友」！Wonder Girls宥斌刪光合照宣布分手

35歲Wonder Girls成員宥斌今年五月透過經紀公司認愛小9歲南韓王牌網球選手權純雨，公開後宥斌也在IG分享合照，熱戀心情藏不住。不過權純雨卻在今年杭州亞運比賽輸了之後怒摔球拍還無視隊手，失控行徑被韓網撻伐，他在上傳親筆信道歉後宥斌也按讚力挺，沒想到9天過去宥斌刪光合照，宣布五個月戀情結束。

圖／摘自X

Wonder Girls成員宥斌於今日透過經紀公司RRR Entertainment證實跟年下男友分手，宥斌隨後刪光IG兩人合照，RRR Entertainment則透露兩人決定維持好友關係。上個月底，南韓網球選手權純雨出賽杭州亞運時輸給泰國選手薩姆里吉（Kasidit Samrej），他在輸掉比賽後用球拍怒砸地板跟座椅，用力過猛甚至導致球拍變形。薩姆里吉主動上前向他握手卻被無視，權純雨無禮行徑曝光後引來各界砲轟。他當晚就PO出親筆道歉信希望外界原諒，該篇貼文獲得宥斌按讚力挺，事後他也有親自向薩姆里吉道歉並獲得原諒，不過怒砸球拍的沒風度形象已讓他被貼上標籤，他與宥斌分手後韓網一致恭喜女方恢單，祝賀她離開了無法控制脾氣的男人。

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