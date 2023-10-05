快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
李千娜(右)與黃尚禾宣布結婚。圖／摘自臉書
李千娜(右)與黃尚禾宣布結婚。圖／摘自臉書

李千娜黃尚禾在颱風天宣布結婚，雙雙發文：「小犬颱風來搶婚，於是它決定給予祝福，當我們最佳見證人。」因今天台北沒有停班停課，還開心表示：「台北正常上班上課太開心了，還好戶政事務所有開，今天上班上課的人都得到幸福，停班停課的人都平平安安。」

李千娜與黃尚禾因合作電影「少年吔」結緣，去年大方認愛。兩人宣布婚訊，同時曝光身穿白T、牛仔裝的婚紗照，十指緊扣的照片中，李千娜更曬出大鑽戒放閃。李千娜進入演藝圈前就有過一段婚姻，並育有一子一女；她向來對感情狀態大方，曾認愛Echo、是元介。而黃尚禾也曾與演員吳芮甄（臺台）交往，還一度傳出為李千娜與對方分手，但後來否認「無縫接軌」。

李千娜與黃尚禾因合作電影「少年吔」結緣，去年大方認愛。兩人宣布婚訊，同時曝光身穿白T、牛仔裝的婚紗照，十指緊扣的照片中，李千娜更曬出大鑽戒放閃。李千娜進入演藝圈前就有過一段婚姻，並育有一子一女；她向來對感情狀態大方，曾認愛Echo、是元介。而黃尚禾也曾與演員吳芮甄（臺台）交往，還一度傳出為李千娜與對方分手，但後來否認「無縫接軌」。

李千娜(左)與黃尚禾宣布結婚。圖／摘自臉書
李千娜(左)與黃尚禾宣布結婚。圖／摘自臉書

相關新聞

才剛按讚挺「亞運砸球拍男友」！Wonder Girls宥斌刪光合照宣布分手

35歲Wonder Girls成員宥斌今年五月透過經紀公司認愛小9歲南韓王牌網球選手權純雨，公開後宥斌也在IG分享合照，...

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

李千娜與黃尚禾在颱風天宣布結婚，雙雙發文：「小犬颱風來搶婚，於是它決定給予祝福，當我們最佳見證人。」因今天台北沒有停班停...

炎亞綸高唱「嚥氣啦！」 豆花妹親曝他最新近況

炎亞綸6月遭網紅耀樂控訴性侵，演藝事業全面停擺，而近來他參加友人聚會的影片在網路上瘋傳，影片中的他高歌黃妃的「追追追」，...

聽到熊霓就氣炸？胡瓜曝丁柔安看到新聞只說了這句話

胡瓜今年以民視「最強綜藝秀」入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，據「三立新聞網」報導，胡瓜和三立董事長張榮華密會，被問到未來是否...

Angelababy被爆看Lisa瘋馬秀挨轟 官方幫澄清「她從未看過」

大陸女星Angelababy（楊穎）與張嘉倪日前網瘋傳她們去看Lisa瘋馬秀演出，引發爭議，網友更揚言要封殺，不過法國瘋馬秀官方則幫

專訪／爆與鄭宜農熱戀中？林予晞鬆口回應真實關係

女星林予晞今年憑藉影集「台灣犯罪故事」「出軌」單元入圍金鐘視后，3度敲鐘的她，在看公布入圍直播時突然情緒複雜，激動到哭。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。