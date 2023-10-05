李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人
李千娜與黃尚禾在颱風天宣布結婚，雙雙發文：「小犬颱風來搶婚，於是它決定給予祝福，當我們最佳見證人。」因今天台北沒有停班停課，還開心表示：「台北正常上班上課太開心了，還好戶政事務所有開，今天上班上課的人都得到幸福，停班停課的人都平平安安。」
李千娜與黃尚禾因合作電影「少年吔」結緣，去年大方認愛。兩人宣布婚訊，同時曝光身穿白T、牛仔裝的婚紗照，十指緊扣的照片中，李千娜更曬出大鑽戒放閃。李千娜進入演藝圈前就有過一段婚姻，並育有一子一女；她向來對感情狀態大方，曾認愛Echo、是元介。而黃尚禾也曾與演員吳芮甄（臺台）交往，還一度傳出為李千娜與對方分手，但後來否認「無縫接軌」。
李千娜與黃尚禾因合作電影「少年吔」結緣，去年大方認愛。兩人宣布婚訊，同時曝光身穿白T、牛仔裝的婚紗照，十指緊扣的照片中，李千娜更曬出大鑽戒放閃。李千娜進入演藝圈前就有過一段婚姻，並育有一子一女；她向來對感情狀態大方，曾認愛Echo、是元介。而黃尚禾也曾與演員吳芮甄（臺台）交往，還一度傳出為李千娜與對方分手，但後來否認「無縫接軌」。
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