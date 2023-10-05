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炎亞綸高唱「嚥氣啦！」 豆花妹親曝他最新近況

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
蔡黃汝今錄中視「飢餓遊戲」，被問及炎亞綸近況。圖／中視提供
蔡黃汝今錄中視「飢餓遊戲」，被問及炎亞綸近況。圖／中視提供

炎亞綸6月遭網紅耀樂控訴性侵，演藝事業全面停擺，而近來他參加友人聚會的影片在網路上瘋傳，影片中的他高歌黃妃的「追追追」，大聲唱出「嚥氣啦！」，不少粉絲紛紛直呼好久不見，開心能得知他的近況，蔡黃汝的經紀約簽給炎亞綸，她今錄中視「飢餓遊戲」被問到炎亞綸的狀況，也大方回應。

蔡黃汝說，最近有和炎亞綸碰面，透露炎亞綸的狀態看起來很不錯，「他都還滿好的，他的心態也很健康，我覺得大家難免會擔心，可是我覺得，他應該是知道有大家在身邊陪著他。」問她炎亞綸有考慮復出嗎？她則表示沒有聊到這部分。

延伸閱讀：炎亞綸捲性侵神隱 與友人飆歌高唱「嚥氣啦」畫面曝光

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