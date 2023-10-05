聽到熊霓就氣炸？胡瓜曝丁柔安看到新聞只說了這句話
胡瓜今年以民視「最強綜藝秀」入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，據「三立新聞網」報導，胡瓜和三立董事長張榮華密會，被問到未來是否有機會和三立合作，胡瓜也給出答案。
胡瓜表示，身為藝人當然不排除跟任何人合作的機會，但以目前的電視圈生態而言，外界認為開節目容易，卻沒想到背後的辛苦，所以必須要有長遠的計畫他才會考慮，希望做節目可以細水長流。而是否打算找胡瓜在三立開節目，張榮華說和胡瓜已經起碼20年沒見，老朋友難得敘舊。
而他日前被爆出獨寵啦啦隊女孩熊霓，讓他忍不住大動肝火，他接受「三立新聞網」專訪透露，老婆丁柔安看到新聞的反應是「看不懂這是什麼角度的新聞」，至於熊霓還會繼續上「綜藝大集合」嗎？胡瓜說熊霓本來就是「大集合」的簽約藝人，他也從不插手通告名單，更何況本來就沒有什麼事，不需要受到新聞影響。
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