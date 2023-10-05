Angelababy被爆看Lisa瘋馬秀挨轟 官方幫澄清「她從未看過」
大陸女星Angelababy（楊穎）與張嘉倪日前網瘋傳她們去看Lisa瘋馬秀演出，引發爭議，網友更揚言要封殺，不過法國瘋馬秀官方則幫忙澄清回應，Angelababy沒有看過瘋馬秀。
Angelababy與張嘉倪之前網傳兩人出現在瘋馬秀場外的照片，張嘉倪更曾出現在瘋馬秀官方IG限動中，因此大陸網友認為兩人去觀賞瘋馬秀是違反大陸官方頒布的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，不得參與涉及淫穢、色情的活動，喊話官方封殺她們，而瘋馬秀官方似乎也注意到此事，5日在官方IG限動發文為Angelababy澄清，她從未看過瘋馬秀演出，但很樂意隨時邀請她前來觀賞。
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