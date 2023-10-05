離婚後首露面！周幼婷「斷開藍正龍」燦笑為好友慶生
藍正龍今年6月親口證實已與周幼婷9年婚姻劃下句點。鮮少曝光的周幼婷近日因為替好友慶生而曝光，照片中的她狀態看起來相當不錯，仍舊氣質甜美，似乎已經脫離離婚的陰影。
周幼婷日前替好友林利霏歡慶46歲生日，林利霏在社群上曝光周幼婷開心為她切蛋糕的照片，她們和金勤一起合照，照片中的周幼婷仍舊一頭中長髮，畫著淡妝氣色看起來不錯。林利霏8月舉家遷居台東，周幼婷今年八月才到台東旅遊，社群上也曝光坐熱氣球的畫面，透露感謝移居的朋友陪伴，應該就是當時為林利霏提前慶生，林利霏也感謝朋友提前為她慶生寫下：「愛你們，我的摯友們。」
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