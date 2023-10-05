貝克漢認20年前出軌女助理 維多利亞坦言曾恨過
貝克漢的同名紀錄片已在Netflix上架，這部紀錄片包含了他的足球生涯、家庭生活等，其中還有貝克漢20年前與女助理的外遇，老婆維多利亞坦言那是人生最困難的一刻。
貝克漢與維多利亞結婚超過20年，在紀錄片中他坦承並重提這段外遇，那是2003年他剛從曼聯轉投西班牙皇家馬德里，與女助手兼翻譯（Rebecca Loos）瑞貝卡出軌，當時女方接受媒體訪問時透露，與貝克漢維持了4個月的不倫關係，不過貝克漢否認，如今在紀錄片中貝克漢終於坦承自己出軌過。
維多利亞在紀錄片中就直言，那段時間她很不快樂，也是夫妻間最艱難的時刻，更坦言當時恨過貝克漢，而貝克漢也承認那段時間，是第一次在婚姻中感到巨大的壓力與困境，維多利亞是他的一切，看到她為此受傷感到很痛苦。
紀錄片在Netflix上線後，貝克漢也在IG發文「我很感謝我的家人、朋友、曾經的隊友以及曾經參與過我故事的每一個人。這是一段令人難以置信的旅程...我希望你會喜歡」。
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