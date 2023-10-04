釜山影展／周潤發自拍爽喊「微笑」 李安感謝最帥大俠

2023年釜山影展盛大開幕，今年依舊巨星雲集，香港大咖周潤發獲頒亞洲電影人獎，上台時感性表示他從影已滿50年，「50年的歲月，一路走過來就像昨天一樣」，講到開心處更持續用韓文喊「微笑」、「我很開心」、「謝謝」，並拿起手機與全場觀眾自拍。

相關新聞：朴恩斌化身「童話公主」 全場狂送臉頰愛心

周潤發領獎前，國民影帝宋康昊擔任頒獎嘉賓，他坦言非常榮幸能頒這個獎，「雖然沒有英雄，但他在銀幕裡卻是真正的英雄，他是我們永遠的老大哥」，隨後更有不少知名影人拍片祝賀，劉德華率先稱讚「周潤發一直是我的偶像」，許鞍華也說與周潤發合作的這段時間都非常愉快，他雖是巨星，在片場卻總是充滿親和力。李安導演首先向周潤發致謝，感恩他當年願意演出「臥虎藏龍」的大俠李慕白，更幽默表示「很多人說男主角就是導演的帥氣化身，所以謝謝你當主角，讓我跟你有合作機會，我真的是受惠無窮」。

宋仲基今年甫結婚生子，自從先前公開發表愛妻宣言之後，也率領新片「禍亂：地下秩序」與觀眾會面，他不時手比愛心向全場觀眾致意，更相當有禮貌地站在最旁邊，也總是細心看顧著同片演員以及導演金昌勳，獲得高度讚賞。范冰冰則與「綠夜」劇組一同亮相，立刻成為全場焦點，她也不時駐足鎂光燈前，讓韓媒捕捉美麗倩影。

相關新聞：范冰冰甩負評 韓媒狂拍照讚「仙女下凡」

「非常律師禹英禑」女主角朴恩斌擔任開幕式主持人，她原本要與「模範計程車」李帝勳一同頒獎，原定搭擋李帝勳卻因罹患缺血性大腸炎，緊急動小手術後已經靜養，又因時間不足，無法另尋他人，最後由朴恩斌獨挑大梁。 周潤發與全場觀眾開心自拍。圖／摘自YouTube 朴恩斌擔任第28屆釜山影展主持人。圖／摘自YouTube 范冰冰(左一)帶著「綠夜」劇組登上釜山影展紅毯。(歐新社) 周潤發(右)帶著愛妻陳薈蓮一同現身釜山影展領獎。(法新社) 宋仲基帶新片「禍亂：地下秩序」開心比出愛心。圖／摘自Newsen 朴恩斌擔任第28屆釜山影展主持人。圖／摘自YouTube

商品推薦