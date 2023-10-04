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Lulu動刀摘卵巢7公分畸胎瘤 靠對話回憶摯友朱俐靜

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
Lulu代言乳癌防治活動。記者李政龍／攝影
Lulu代言乳癌防治活動。記者李政龍／攝影

Lulu(黃路梓茵)今出席乳癌防治活動，她2017年時意外檢查出卵巢長了一顆7公分的畸胎瘤，後來趕緊動刀摘除，之後她也特別重視健檢，每2年一定會做全身健康檢查，她也坦言接下乳癌防治活動，難免會讓她想起好姊妹朱俐靜，她表示朱俐靜已經離開1年多了，有時候她也會去回味兩人過去的對話，慶幸留下的都是美好回憶。

Lulu當時無意間檢查出卵巢長瘤，讓她相當意外，「因為我完全不會痛，一點感覺都沒有，生理期都很正常，如果不是檢查根本不會發現。」她表示腫瘤是良性，摘除掉就沒事了，「會決定開刀是怕哪天撞到會大出血，不然一直不理其實也不會怎麼樣。」提到因為乳癌過世的朱俐靜，她說雖然後來沒辦法常見面，但兩人聊天聊的都是開心的事情，她也提醒大家一定要記得固定身體檢查，若真的生病才能及時發現。

她今年以三立「綜藝大熱門」和公視「姐妹們的音樂萬萬歲」兩節目同時入圍今年金鐘獎綜藝節目主持人獎，她坦言目前還沒想好要和誰一起走紅毯，不過她已經在尋覓金鐘戰袍，「有點難搶，但我的身形可能比較沒人可以跟我搶，因為是乾扁四季豆，哈哈！」她沒打算和其他女星「逞胸鬥狠」，只要適合自己就好。

Lulu代言乳癌防治活動。記者李政龍／攝影
Lulu代言乳癌防治活動。記者李政龍／攝影

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