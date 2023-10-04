趙小僑曝典典寶寶「很難敷衍」 提前訓練劉子銓當奶爸
趙小僑相隔一年再度帶女兒典典寶寶拍攝「媽媽寶寶」雜誌封面，不同於去年還是揣在懷中的小嬰兒，今年1歲多的典典拍攝時滿場飛，趙小僑形容：「典典現在很有自己的主見，她比子銓（哥哥）還要古靈精怪，她的想法很明白，也很聰明，是個很難敷衍的寶寶。」
完美主義的趙小僑，親力親為照顧孩子，連家裡清潔都要做得徹底，才能放心，「我對自己很嚴格，每天會把玩具消毒一輪，口水巾一定要在當天洗，地全部擦過，才能安心入睡。尤其典典開始吃副食品之後，常常這裡丟那裡噴，我得把方圓一百里的範圍都擦過才放心。這樣常常每天得清理到（凌晨）3、4點，搞得自己好累。」
趙小僑嘆了口氣說：「但可能是年紀大了，每天這樣熬夜，真的會受不了。」有感於身體的消耗，她也明白自己不能再把所有事都攬在身上，必須有所調整，「還沒消毒的玩具，就隔天再消毒吧！有些事，不能當下做完，就容許自己等到隔天再做吧！」
也還好，除了老公劉亮佐，趙小僑還有個神隊友，就是繼子劉子銓，前段時間劉亮佐在大陸巡演，劉子銓接手了爸爸部分家務，令人欣慰的是，趙小僑竟也因此訓練出了一個未來的好爸爸，劉子銓儼然遺傳了劉亮佐的神隊友基因。
趙小僑大讚：「子銓很厲害！他是個超強隊友，我們照顧典典時就像一個軍隊，合作無間。我幫寶寶洗澡時，他就拿著浴巾在外面等，一洗好澡，他就馬上幫典典包好浴巾，幫她吹頭髮、陪她玩。同時，我就能把澡盆清理乾淨、手洗衣服。等我泡完奶，就把寶寶接過來。」
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