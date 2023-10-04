快訊

直播／小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

不斷更新／中颱小犬掀狂風 雲林、嘉市等7縣市明日停班停課

前夫突拋震撼彈「暫時離開」 丟丟妹親揭背後內幕

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李明珊出席面膜品牌代言活動。記者吳致碩／攝影
李明珊出席面膜品牌代言活動。記者吳致碩／攝影

李明珊(丟丟妹)今年3月和王心正離婚，原本兩人經營的丟丟妹名號由王心正接手，李明珊則另起爐灶，成立新粉專「樓頂揪樓下」，不料王心正日前突拋震撼彈，表示要「暫時離開這個舞台」，粉專則交給3位新主播，李明珊今出席面膜代言記者會，坦言有看到新聞，據她所知，是前夫個人退出，但原因為何她並不清楚。

李明珊說，最近一次和前夫聯絡是在幾個禮拜前，「我有看到他說要離開，他們內部事情我不清楚，但我知道的是粉絲頁沒有要關掉啦，是他個人要退出，只知道有新的股東要承接。」問她前夫是否遇上財務困難？她則笑而不答，「現在沒有債主找我啦，跟我沒有關係了。」但她偶爾還是會滑到以前丟丟妹的臉書直播，她也沒有退讚，認為新的直播主表現如何？她直言沒有殺傷力，「我老實說，那些妹妹是很努力，但真的要加油。」

相關新聞：前夫揮別丟丟妹粉專 李明珊曬照「叫什麼名字不重要」

李明珊出席面膜品牌代言活動。記者吳致碩／攝影
李明珊出席面膜品牌代言活動。記者吳致碩／攝影

相關新聞

前夫突拋震撼彈「暫時離開」 丟丟妹親揭背後內幕

李明珊(丟丟妹)今年3月和王心正離婚，原本兩人經營的丟丟妹名號由王心正接手，李明珊則另起爐灶，成立新粉專「樓頂揪樓下」，...

凍漲1年多 傳Netflix將在好萊塢罷工結束後漲價

「華爾街日報」報導，影視串流平台Netflix計劃在持續進行中的好萊塢演員罷工行動結束後，調漲無廣告訂閱費用，是美國幾家...

金馬60／白潤音金馬大遺珠 原計畫息影提早1年復出原因曝光

蕭雅全導演作品「老狐狸」入圍金馬獎7項大獎，今（4日）公布正式海報。蕭雅全開心表示：「金馬60，我們有幸恭逢其時。」陳慕...

Lisa認愛差一步！緋聞男友不避諱 瘋馬秀後大方給拍

頂流韓國女團BLACKPINK成員Lisa日前登法國「瘋馬秀」引發熱議，網路上流傳不少稱是她演出的造型，但也有粉絲找出原圖為偶像澄清那並非Lisa照片。此外，又有現場觀眾直擊她演出後和LVMH集團三公

小犬變強壯！宥勝台中家爆災情 「樹被風吹斷」畫面曝光

小犬颱風來襲，本島除了北北基桃，其他縣市都已列入陸上警戒範圍，今（4）日中午過後風雨漸增，許多縣市已經宣布今晚起停班停課。對此，宥勝台中的家似乎也遭受波及，老婆蕾媽（慈惠）稍早則曝光家中外面的慘況，透

尹馨遭爆新戀情 約鬼才導演錢人豪吃鍋「親回相處關係」

45歲的金鐘視后尹馨去年認了與Selina前夫張承中（阿中）分手，坦言是因「信仰價值觀不一樣」。而「鏡週刊」報導，近來尹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。