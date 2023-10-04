前夫突拋震撼彈「暫時離開」 丟丟妹親揭背後內幕
李明珊(丟丟妹)今年3月和王心正離婚，原本兩人經營的丟丟妹名號由王心正接手，李明珊則另起爐灶，成立新粉專「樓頂揪樓下」，不料王心正日前突拋震撼彈，表示要「暫時離開這個舞台」，粉專則交給3位新主播，李明珊今出席面膜代言記者會，坦言有看到新聞，據她所知，是前夫個人退出，但原因為何她並不清楚。
李明珊說，最近一次和前夫聯絡是在幾個禮拜前，「我有看到他說要離開，他們內部事情我不清楚，但我知道的是粉絲頁沒有要關掉啦，是他個人要退出，只知道有新的股東要承接。」問她前夫是否遇上財務困難？她則笑而不答，「現在沒有債主找我啦，跟我沒有關係了。」但她偶爾還是會滑到以前丟丟妹的臉書直播，她也沒有退讚，認為新的直播主表現如何？她直言沒有殺傷力，「我老實說，那些妹妹是很努力，但真的要加油。」
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