凍漲1年多 傳Netflix將在好萊塢罷工結束後漲價

「華爾街日報」報導，影視串流平台Netflix計劃在持續進行中的好萊塢演員罷工行動結束後，調漲無廣告訂閱費用，是美國幾家最大串流平台近來漲價行動的最新一波。

根據知情人士說法，Netflix正討論在全球幾個市場調漲收費，但有可能先從美國與加拿大開始施行。目前不清楚收費調漲幅度，或是新收費方式將從何時開始上路。Netflix婉拒置評。

過去一年左右，隨著娛樂公司想讓旗下串流平台盈利，主要無廣告串流服務的成本已上漲約25%，導致介意價格的客戶轉向更便宜，且更能賺錢的廣告支援方案。

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）今天表示，Discovery+串流服務的無廣告版本月費將從6.99美元（約新台幣227元）調漲為8.99美元（約新台幣292元），廣告支援平台的收費則維持在每月4.99美元（約新台幣162元）。

串流業者也開始檢視如何針對體育直播等獨家節目創造新的收費層級，又不要冒讓客戶放棄其核心產品的風險。

知情人士透露，迪士尼公司（Disney）正討論在美國以外地區開創一個新的Disney+體育直播層級。華納兄弟探索上個月表示很快會將體育直播加入旗下Max串流服務，最終會對有興趣的訂閱戶收取每月9.99美元（約新台幣324元）費用。

蘋果公司（Apple）正在向月費6.99美元的AppleTV+串流平台用戶銷售月費12.99美元的美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）收視季票，沒有訂閱Apple TV+的用戶則收取14.99美元月費。「華爾街日報」先前報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前轉而效力邁阿密國際（Inter Miami），幫助AppleTV+在美國訂閱數激增。

憑藉經營賺錢的串流業務在同業中脫穎而出的Netflix，在過去一年裡一直是唯一凍漲的串流業者，靠著專注於打擊寄生帳號來提高收入。Netflix最近一次調漲收費是在2022年1月。

Netflix計劃等到好萊塢劇作家和演員雙重罷工行動結束後再調漲收費。美國劇作家協會（Writers Guildof America）上週宣布與製片公司達成臨時協議，7月開始罷工的美國演員工會（Screen Actors Guild）本週則與好萊塢製片公司重新展開談判。

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