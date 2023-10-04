金馬60／白潤音金馬大遺珠 原計畫息影提早1年復出原因曝光

蕭雅全導演作品「老狐狸」入圍金馬獎7項大獎，今（4日）公布正式海報。蕭雅全開心表示：「金馬60，我們有幸恭逢其時。」陳慕義相隔20年再提名金馬獎男配角，劉奕兒則首度問鼎女配角。

「父子檔」雙男主角劉冠廷和白潤音都被金馬執委會執行長聞天祥點名是大遺珠，白潤音尤其被評審特別提及。曾計畫息影的他，坦言只休息2年便因「老狐狸」重出江湖。故事發生在他尚未出生的80年代，身為遊戲控的他為入戲，拍攝期間完全不碰3C產品，如今回想說簡直是酷刑！

「老狐狸」入圍第60屆金馬獎最佳導演、男配角、女配角、美術設計、造型設計、原創電影音樂及動力火車獻唱的原創電影歌曲「鳥仔」等7獎。14歲的白潤音成為本屆金馬影帝入圍最大遺珠，評審讚他與劉冠廷的父子互動，及身處單親家庭渴望擁有自己的家的早熟，都很有靈氣；評審特別提及白潤音要鼓勵他未來前程不可限量！

白潤音前年曾獲首爾九老兒童國際影展男主角獎，去年再奪金鐘獎迷你劇集男配角獎。此次因「老狐狸」故事發生在他還沒出生的80年代，為了體驗角色，進入電影年代，白潤音透露：「我在拍攝期間完全沒有碰3C，這對一個遊戲愛好者來說真的是酷刑！」

他曾在就讀國中之前對外表示要專心念書，暫不接拍較長時間的影視作品，蕭雅全導演為此片選角時也因耳聞此事，一度跳過他去尋覓其他人選。白潤音解釋：「原本是暫時息影，計畫上了國中之後就完全休息，高中後再復出。後來也確實休息了整整2年，直到遇到『老狐狸』。」因為好的故事和「廖界」這一角色讓他提早返回表演崗位。

片中，白潤音和劉冠廷在是相依為命的父子，白潤音說：「原本就很喜歡劉冠廷，在拍攝現場劉冠廷是屬於安靜的人，讓人沒有壓力，也可以輕鬆閒聊。我們在拍攝過程中慢慢變熟，他也會跟我分享他在玩的手遊。」

金馬獎昨公布入圍名單，陳慕義繼2003年第40屆憑「黑狗來了」入圍金馬男配角，相隔20年再度提名，他說：「電影就是一堆人埋頭苦幹搞出來的一場不存在現實人生中的東西，『老狐狸』劇組每次便當一叫就是5、60個，我希望大家都能入圍，因為是一堆人埋頭苦幹出來的東西。」

劉奕兒出道逾8年首度提名金馬獎女配角，昨公布時她正在錄音室錄製新歌，「想說要收音怎麼一直震動，我當下沒反應過來，結果是姚淳耀傳訊息跟我說『恭喜！太開心！貝爺！金馬入圍！我好榮幸！』以為他在回我限動，還是跟我開什麼玩笑。」

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劉奕兒因「老狐狸」入圍金馬女配。圖／華映娛樂提供

白潤音（右）和劉冠廷父子互動自然。圖／華映娛樂提供

陳慕義因「老狐狸」入圍金馬男配。圖／華映娛樂提供

「老狐狸」海報。圖／華映娛樂提供

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