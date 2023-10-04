Lisa認愛差一步！緋聞男友不避諱 瘋馬秀後大方給拍

頂流韓國女團BLACKPINK成員Lisa日前登法國「瘋馬秀」引發熱議，網路上流傳不少稱是她演出的造型，但也有粉絲找出原圖為偶像澄清那並非Lisa照片。此外，又有現場觀眾直擊她演出後和LVMH集團三公子Frédéric Arnault共進晚餐，2人絲毫不避諱現場大批粉絲的目光，Lisa還對鏡頭揮手打招呼。

Lisa和Frédéric Arnault的緋聞傳了許久，年初就被目擊到2人多次在巴黎、泰國等地約會，還有人聲看到他們坐上同一輛車，但Lisa的經紀公司YG娛樂都未證實。這次Lisa在法國演出瘋馬秀，網路上瘋傳她和Frédéric Arnault現身巴黎某餐廳，席間她接了通電話走出餐廳，他還貼心為她撐傘，現場有不少狗仔和粉絲，2人完全不在意周圍目光。

另外也有網友拍到Lisa在瘋馬秀的妝容，認為和先前的她差超多，她從齊瀏海、精緻清透的「人間芭比」，變成浮誇眼線、濃妝豔抹的「歐美舞孃」，令人差點認不出。 Lisa走出餐廳講電話。圖／摘自naver Lisa在法國瘋馬秀演出引發爭議。圖／摘自IG Lisa走出餐廳講電話。圖／摘自naver

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