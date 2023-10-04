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不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

小犬變強壯！宥勝台中家爆災情 「樹被風吹斷」畫面曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
蕾媽曝光一早家中附近災情。 圖/截自宥勝臉書
蕾媽曝光一早家中附近災情。 圖/截自宥勝臉書

小犬颱風來襲，本島除了北北基桃，其他縣市都已列入陸上警戒範圍，今（4）日中午過後風雨漸增，許多縣市已經宣布今晚起停班停課。對此，宥勝台中的家似乎也遭受波及，老婆蕾媽（慈惠）稍早則曝光家中外面的慘況，透露一早小孩上課還因此遲到。

蕾媽今天下午在社群平台分享動態，並曝光一張樹遭風雨折斷的照片，無奈寫下：「我們家上課遲到的原因，好像跟大家不太一樣，今天是因為樹被風吹斷，為了救樹delay，住在鄉下遲到的理由，跟大自然脫不了關係。」

中央氣象署今天下午2時40分舉行颱風警報記者會，簡任技正伍婉華指出，暴風圈正籠罩花東地區、南投、嘉義及高屏地區，隨著颱風暴風圈更接近，各地風雨將更為明顯，颱風中心預估5日通過台東南端陸地至巴士海峽一帶。

蕾媽曝光一早家中附近災情。 圖/截自蕾媽臉書
蕾媽曝光一早家中附近災情。 圖/截自蕾媽臉書

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