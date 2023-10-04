尹馨遭爆新戀情 約鬼才導演錢人豪吃鍋「親回相處關係」
45歲的金鐘視后尹馨去年認了與Selina前夫張承中（阿中）分手，坦言是因「信仰價值觀不一樣」。而「鏡週刊」報導，近來尹馨與導演錢人豪走得很近，接連合作電影「蝴蝶大廈」及華視、公視台語台「孔雀魚」，據悉尹馨為學台語壓力大到常失眠，經常找錢人豪談心，也因此拉近距離。
周刊拍到尹馨與錢人豪一起吃火鍋，由尹馨開車載錢人豪，到達目的地後停車，過馬路時錢人豪貼心扶她，席間也有說有笑，聊得很開心。而這樣的約會行程也不只一天。53歲的錢人豪曾與蕭淑慎傳過緋聞，有過一段婚姻於2021年分手，也已當爸。
「孔」劇拍攝55天，演員與工作人員都感觸頗深，日前殺青，錢人豪也在臉書上抒發心情，還透露：「然後果然預算爆了，我又一次沒有拿任何導演費，但跟一群優秀的夥伴一起收穫了一個好作品的機會。」但表示這次拍攝很愉快，拍攝期間也經常分享與演員們合照，被指偷偷放閃尹馨。
對於被爆與錢人豪發展中，尹馨也回覆：「照片是今年4月的事，當時錢導在『孔雀魚』影集劇本創作的黑暗期，拍電影很不容易，寫劇本也很辛苦，找導演吃飯，給導演一點支持，碰面都是公事，大家一起加油。」
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