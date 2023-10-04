「新聞挖挖哇」女名嘴0通告面試全碰壁 躲車內狂搧自己巴掌

資深媒體人陳玲玲日前在節目上談到，在疫情期間因為工作通告銳減，讓她頓時感到焦慮恐慌，甚至還去速食店、防疫旅館應徵工作，卻慘遭拒絕，情緒失控下還曾打自己巴掌。

陳玲玲在「新聞挖挖哇」節目中提到，疫情期間因為通告少了很多，再加上老公的教學課程也暫時停擺，因此讓她有了不安全感，精神狀況處於焦慮恐慌的狀態，去看醫師被診斷是自律神經失調，之後她決定要找出原因，讓自己振作起來，沒有了工作通告，她就去速食店應徵工作，但沒人敢請她，透過朋友介紹去一家防疫旅館應徵櫃檯工作，但因為年紀太大也被拒絕。

陳玲玲更透露自己恐慌到，有次結束通告後，因為覺得自己表現的不好，就躲在車內搧自己巴掌，並且大聲喊叫，將情緒全部宣洩出來，這讓在場其他來賓聽了都驚訝不已。

陳玲玲去看醫師被診斷是自律神經失調。 圖／擷自YouTube

陳玲玲自覺表現不好，在車內打自己耳光。 圖／擷自YouTube

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