「新聞挖挖哇」女名嘴0通告面試全碰壁 躲車內狂搧自己巴掌
資深媒體人陳玲玲日前在節目上談到，在疫情期間因為工作通告銳減，讓她頓時感到焦慮恐慌，甚至還去速食店、防疫旅館應徵工作，卻慘遭拒絕，情緒失控下還曾打自己巴掌。
陳玲玲在「新聞挖挖哇」節目中提到，疫情期間因為通告少了很多，再加上老公的教學課程也暫時停擺，因此讓她有了不安全感，精神狀況處於焦慮恐慌的狀態，去看醫師被診斷是自律神經失調，之後她決定要找出原因，讓自己振作起來，沒有了工作通告，她就去速食店應徵工作，但沒人敢請她，透過朋友介紹去一家防疫旅館應徵櫃檯工作，但因為年紀太大也被拒絕。
陳玲玲更透露自己恐慌到，有次結束通告後，因為覺得自己表現的不好，就躲在車內搧自己巴掌，並且大聲喊叫，將情緒全部宣洩出來，這讓在場其他來賓聽了都驚訝不已。
更多推薦
▪大解放！正妹網紅泳裝拉鍊下拉到底 「G奶彈出」鬆口氣
▪泰國曼谷槍擊案 韓正妹直播主44秒尖叫驚恐逃亡畫面曝光
▪掰了台8女神德馨 名廚廣宏一發文：今年初已和平分手
▪為演太后素顏出鏡！55歲翁虹真實膚況曝光超驚人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言