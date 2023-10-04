痛到全身飆汗！楊繡惠緊急掛急診 躺病床虛弱模樣曝光
楊繡惠犀利潑辣的形象深受歡迎，節目通告不斷，她清晨在臉書突然貼出自己躺在病床上的照片，原來她因為痛到全身飆汗，半夜緊急掛急診，今天的「女人我最大」錄影只能臨時取消，讓她覺得對製作單位和主持人藍心湄相當抱歉。
楊繡惠說，昨晚錄影完回家就覺得胃一直在攪痛，「想說吃個胃藥看可以舒緩一下嗎？結果反而更痛到全身飆汗！最後掛急診！本來今天要錄女人我最大的！」她趕緊跟製作單位告假，明天還要去醫院複診
吃播也休息一天，網友也紛紛留言要她好好休息，早日康復。
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