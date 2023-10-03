梧桐妹惹怒修杰楷網猜是這原因 遭「遮臉」怨：拍很醜

賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）近來回台，與家人、好友相聚，感嘆太過「短暫」，分享與媽媽相擁照，及兩個妹妹咘咘、波妞合照，也與小S大女兒Elly許曦文等好友聚會，卻獨漏繼父修杰楷，又為他專門PO了一次文，還虧：「某人森氣氣咯。」

不過梧桐妹並未提及為何修杰楷會生氣，有網友猜原因：「因為前一篇沒提到他。」、「是不是因為你沒有回家吃他的清冰箱料理？」後來修杰楷也發了一篇限動，透露帶梧桐妹去買滷味，卻用文字把梧桐妹的臉遮住，拍照角度還讓少女擠出雙下巴，結果被梧桐妹抱怨：「每次都把我拍的很醜是幹嘛。」雖非親生父女，社群上的互動看得出感情好，相處像朋友。

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梧桐妹抱怨被修杰楷拍太醜。圖／截圖自IG 梧桐妹(左)與媽媽賈靜雯相擁。圖／截圖自IG 梧桐妹(右)與小S大女兒Elly許曦文聚會。圖／截圖自IG 梧桐妹(中)與兩個妹妹。圖／截圖自IG

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