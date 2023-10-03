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炎亞綸捲性侵神隱 與友人飆歌高唱「嚥氣啦」畫面曝光

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
炎亞綸。 圖／截自IG／aayan1120
炎亞綸。 圖／截自IG／aayan1120

炎亞綸今年6月被網紅耀樂控訴性侵，引起熱議，事件在感情糾紛抑或性侵間難以定論，不過因2人發生關係時耀樂仍屬未成年，炎亞綸涉兒少性剝削防制條例等罪嫌被限出境，而他掉代言、掉主持棒，十大傑出青年被撤銷，社群上也沒再更新，幾乎已消失於幕前。

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而據「中時新聞網」報導，幕前低調的他，近日參加友人聚會畫面曝光，隨著氣氛高漲，他跟著友人一起唱著黃妃的「追追追」，大聲唱出「嚥氣啦！」，而粉絲則直呼「阿布」、「好想你呀」。

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炎亞綸參加友人生日聚會。 圖／截自微博
炎亞綸參加友人生日聚會。 圖／截自微博

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