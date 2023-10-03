胡瓜遭爆獨寵熊霓 徐乃麟突破盲點：60幾歲沒那體力

胡瓜上週被爆出獨寵年僅20歲的樂天女孩熊霓，胡瓜氣炸澄清，徐乃麟今錄華視「天才衝衝衝」也忍不住為老友抱不平，「我老實講啦，都60幾歲了，也沒那個體力了啦，看看就好。」徐乃麟更以自身為例，表示當年被寫詐賭有小三，事後雖然官司獲勝，但傷害已經造成，在沒有關鍵證據出現前，請外界別再捕風捉影，徒增當事人困擾。

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和熊霓同屬樂天啦啦隊的籃籃說，上週和胡瓜一起錄「綜藝大集合」，看不出胡瓜心情有受到新聞影響，她認為胡瓜對每個後輩都很照顧，不是只有專寵熊霓，而她昨天也有和熊霓一起練舞，「她心情看起來還可以，滿投入在練習裡的」，而熊霓明天也會如常參加「大集合」錄影，不會因為緋聞而刻意避嫌。

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胡瓜不久前才出席徐乃麟兒子婚宴，徐乃麟向媒體發難：「你們媒體也不要這樣捕風捉影，當年你們講我假賣屋真詐財，說我詐賭有小三，當時鋪天蓋地的報導，媒體什麼時候要還我清白？我和瓜哥認識這麼多年，這裡面到底怎樣旁人不得而知，如果真的只是前輩照顧晚輩，傷害也已經造成。」最後還不忘語重心長感嘆「我們都60幾歲了，不要騙人，都沒有那個體力了，真的看看就好。」認為胡瓜若真的有什麼，早就逃不過大家法眼。

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