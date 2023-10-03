快訊

不斷更新／小犬颱風逼近！台東明下午起放颱風假 各縣市停班課一次看

亞運拳擊／4強賽不敵地主 「四金釵」吳詩儀銅牌收尾

民眾倉皇逃出！曼谷一購物中心傳槍響至少3死4傷 槍手竟是青少年

胡瓜遭爆獨寵熊霓 徐乃麟突破盲點：60幾歲沒那體力

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
「天才衝衝衝」主持群。圖／華視提供
「天才衝衝衝」主持群。圖／華視提供

胡瓜上週被爆出獨寵年僅20歲的樂天女孩熊霓，胡瓜氣炸澄清，徐乃麟今錄華視「天才衝衝衝」也忍不住為老友抱不平，「我老實講啦，都60幾歲了，也沒那個體力了啦，看看就好。」徐乃麟更以自身為例，表示當年被寫詐賭有小三，事後雖然官司獲勝，但傷害已經造成，在沒有關鍵證據出現前，請外界別再捕風捉影，徒增當事人困擾。

相關新聞：被爆「獨寵20歲樂天女孩熊霓」 胡瓜怒揭真相

和熊霓同屬樂天啦啦隊的籃籃說，上週和胡瓜一起錄「綜藝大集合」，看不出胡瓜心情有受到新聞影響，她認為胡瓜對每個後輩都很照顧，不是只有專寵熊霓，而她昨天也有和熊霓一起練舞，「她心情看起來還可以，滿投入在練習裡的」，而熊霓明天也會如常參加「大集合」錄影，不會因為緋聞而刻意避嫌。

相關新聞：胡瓜和吳宗憲都很照顧她 宋羽葤甜笑「感謝恩寵」

胡瓜不久前才出席徐乃麟兒子婚宴，徐乃麟向媒體發難：「你們媒體也不要這樣捕風捉影，當年你們講我假賣屋真詐財，說我詐賭有小三，當時鋪天蓋地的報導，媒體什麼時候要還我清白？我和瓜哥認識這麼多年，這裡面到底怎樣旁人不得而知，如果真的只是前輩照顧晚輩，傷害也已經造成。」最後還不忘語重心長感嘆「我們都60幾歲了，不要騙人，都沒有那個體力了，真的看看就好。」認為胡瓜若真的有什麼，早就逃不過大家法眼。

相關新聞

胡瓜遭爆獨寵熊霓 徐乃麟突破盲點：60幾歲沒那體力

胡瓜上週被爆出獨寵年僅20歲的樂天女孩熊霓，胡瓜氣炸澄清，徐乃麟今錄華視「天才衝衝衝」也忍不住為老友抱不平，「我老實講啦...

鄭少秋認了「最虧欠大女兒」 內疚喊話：爸爸一樣愛妳

以「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安...

李朝永75歲大壽周遊釋懷不忠 吐金句：他走失，我撿屍

演藝圈的神鵰俠侶周遊、李朝永夫妻走過36年婚姻路，3號是李朝永75歲生日，周遊有感而發，之前對李朝永劈腿不能諒解，如今她...

陳凱倫術後頸部驚人疤痕曝光 談抗癌感受醫病態度這件事

66歲陳凱倫罹患扁桃腺癌開刀動手術，他2日回診，曬出頸部長達12公分的疤痕，分享抗癌近況，讓人看了相當感動，為他加油。

潘越雲遭前員工爆「私下愛罵人」 怒駁斥不實內容喊告

潘越雲在淡水開了一家咖啡廳，不過日前有人像媒體爆料，指潘越雲脾氣大愛罵員工，甚至有消費者在評論留下負評，就會被要求刪除評

鄭少秋痛失長女鄭安儀 沈殿霞愛女消失半年近況曝光

港星鄭少秋的大女兒鄭安儀1日被爆出已在美國離世，享年55歲，鄭少秋共有4個孩子，但分別有3個媽，而與「肥肥」沈殿霞的愛女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。