胡瓜遭爆獨寵熊霓 徐乃麟突破盲點：60幾歲沒那體力
胡瓜上週被爆出獨寵年僅20歲的樂天女孩熊霓，胡瓜氣炸澄清，徐乃麟今錄華視「天才衝衝衝」也忍不住為老友抱不平，「我老實講啦，都60幾歲了，也沒那個體力了啦，看看就好。」徐乃麟更以自身為例，表示當年被寫詐賭有小三，事後雖然官司獲勝，但傷害已經造成，在沒有關鍵證據出現前，請外界別再捕風捉影，徒增當事人困擾。
和熊霓同屬樂天啦啦隊的籃籃說，上週和胡瓜一起錄「綜藝大集合」，看不出胡瓜心情有受到新聞影響，她認為胡瓜對每個後輩都很照顧，不是只有專寵熊霓，而她昨天也有和熊霓一起練舞，「她心情看起來還可以，滿投入在練習裡的」，而熊霓明天也會如常參加「大集合」錄影，不會因為緋聞而刻意避嫌。
胡瓜不久前才出席徐乃麟兒子婚宴，徐乃麟向媒體發難：「你們媒體也不要這樣捕風捉影，當年你們講我假賣屋真詐財，說我詐賭有小三，當時鋪天蓋地的報導，媒體什麼時候要還我清白？我和瓜哥認識這麼多年，這裡面到底怎樣旁人不得而知，如果真的只是前輩照顧晚輩，傷害也已經造成。」最後還不忘語重心長感嘆「我們都60幾歲了，不要騙人，都沒有那個體力了，真的看看就好。」認為胡瓜若真的有什麼，早就逃不過大家法眼。
更多推薦
▪「鬼家人」許光漢、林柏宏雙入圍 金馬獎入圍名單揭曉
▪前夫揮別丟丟妹粉專 李明珊曬照「叫什麼名字不重要」
▪炎亞綸捲性侵神隱 與友人飆歌高唱「嚥氣啦」畫面曝光
▪「成人直播」親身示範性愛姿勢！邵雨薇動不停喊：好累
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言