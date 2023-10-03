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鄭少秋認了「最虧欠大女兒」 內疚喊話：爸爸一樣愛妳

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。本報資料照片
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。本報資料照片

以「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，已於近日在美國南加州寓所內尋短，享年55歲，由於鄭少秋歷經三段婚姻，4個女兒各自際遇不同，他曾坦言自己「最虧欠大女兒」。

相關新聞：鄭少秋痛失長女鄭安儀 沈殿霞愛女消失半年近況曝光

鄭少秋日前登上香港節目「志雲飯局」，提到過往人生，被主持人問及是否就像「楚留香」一樣多情，身邊圍繞眾多女性，他並不否認，「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富」，鄭少秋更提到與女友盧慧茹的交往，當時雖然生下女兒，但很快就分開了，「年輕時不懂得去處理感情事。感情的事，要來就來要走就走，沒什麼後悔的，大家的作風和要求不同，我就是事業為重，經常掛住工作，對方就要完全擁有」。

不過鄭少秋也因此認為最虧欠的就是大女兒，「最虧欠的女兒就是她，因為我給她的最少」，並說沒有在一起生活，但一直很關注對方消息，「我聽到消息說她和她媽咪都不是太好，性格會較為偏激都說不定，我不會怪她不見我、不理我，因為是我們讓她在這個環境底下成長，而得到較為偏激的性格」，讓他自己一直很內疚，「希望她能了解原諒我們，我一樣是愛妳」。

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