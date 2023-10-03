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李朝永75歲大壽周遊釋懷不忠 吐金句：他走失，我撿屍

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供
周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供

演藝圈的神鵰俠侶周遊、李朝永夫妻走過36年婚姻路，3號是李朝永75歲生日，周遊有感而發，之前對李朝永劈腿不能諒解，如今她看過往說：「30幾年恩愛的神鵰俠侶，但他中間變節，現在想開了，人生幾何？後面頂多再活十年、 八年、五年，現在每分每秒都要珍惜，恩恩愛愛的做社會公益，過去的事就當沒這回事。」

周遊說，前天全家人聚在一起為李朝永慶生，大兒子馮凱負責請客埋單，外界說兩人姊弟戀相差11歲，周遊特別澄清：「我們只差10歲，當初我爸爸為了讓我提早入學，早報了一年，所以我真正是85歲，李朝永是75歲。」

老公李朝永2017年劈腿友人，周遊氣到痛哭譴責兩人，但她也心軟求老公回來，甚至語出驚人說，「子彈都給別人了，但槍我還想留在身邊」、「他對我再不好，再怎麼騙我，我半夜睡一半轉過去，就算只有一個軀殼在也好啊」，所幸兩人最終復合。周遊今天一早也開玩笑對李朝永說：「你以前走失，我把你撿屍回來。」雖然是笑話一則，但阿姑周遊也稱這幾年心態有轉變，「我們今年生日就去做社福，去綠島淨灘，這一次是真的跟朝永真正的放開心。」她說只要想到之前的事情總是很不開心，雖然白天都人前人後不講，很歡樂，但是人後就很不舒服，看到他想到這麼愛的人怎麼會這樣，心裏不舒服，但現在自己想開，年紀這麼大了，後面頂多再活十年、 八年、五年，現在每分每秒都要珍惜。「過去36年也是愛得不得了 ，現在這麼快樂，為大眾服務做有意義的事，而且他現在車子、房子、妻子都很好，應該要很滿足。」

周遊也表示，女生普遍比男生兩人長壽，未來也希望能一起走。今年李朝永75歲生日，兩人選擇帶著獅子會的成員到綠島淨灘兼度假，一起在大太陽底下撿垃圾，還去探訪監獄、爬山看夕陽，周遊還下海去浮潛，「我們到機場時我還教大家跳舞，唱綠島小夜曲。」她說趁現在還能走，過幾天還要帶著全家去韓國坐郵輪，享受天倫之樂。

周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供
周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供
周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供
周遊(左)李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。圖／周遊提供
李朝永生日帶著獅子會成員去綠島淨灘。圖／周遊提供
李朝永生日帶著獅子會成員去綠島淨灘。圖／周遊提供
李朝永(前左)生日，全家人聚餐吃飯慶生。圖／周遊提供
李朝永(前左)生日，全家人聚餐吃飯慶生。圖／周遊提供

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