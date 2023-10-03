潘越雲遭前員工爆「私下愛罵人」 怒反擊喊告

潘越雲在淡水開了一家咖啡廳，不過日前有人像媒體爆料，指潘越雲脾氣大愛罵員工，甚至有消費者在評論留下負評，就會被要求刪除評論，不然就提告。

據「壹蘋新聞網」報導，對於這樣的爆料，潘越雲的經紀人吐露這位爆料者，之前是被雇用每天來2小時打掃庭院，但之後以自身無法勝任工作為由自請離職，沒想到離職後就在咖啡廳的粉絲團留言散布不實言論內容，目前已寄出律師函給對方，要求刪除不實誹謗內容及公開道歉，並會提告妨害名譽。

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